Konforlu Emzirme Atleti

Emzirme atleti emziren annelerin kurtarıcısı olan bir üründür. Anneler bebeklerini ortalama 2 yaşına kadar emzirir ve bu nedenle uzun ömürlü olarak kullanmaları gereken bir Emzirme Atletine ihtiyaç duyarlar. Emzirme Atleti sayesinde bebeklerini rahat bir şekilde emzirebilirler ve üstlerini çıkarmaya gerek duymazlar. Üst taraftan çıtçıtını açınca göğüs ortaya çıkar ve buradan rahatça bebeğini emzirebilirler. Üstelik kumaş yapısı pedli olan modelleri de bulunuyor. Böylece göğüste gelen süt atleti ıslatmıyor.

Yemi doğum yapmış bir annenin en çok ihtiyaç duyduğu emzirme atletison derece kullanışlı. Üstelik kolay bir şekilde yıkanıyor ve leke tutmuyor. Her iki taraftan da çıt çıt bulundurduğu için anne her iki göğsünü de kullanabiliyor.

Emzirme Atleti Renk Seçenekleri

Emzirme atleti farklı renk seçeneklerine sahip olacak şekilde üretiliyor. Genelde siyah ve beyaz renkler tercih ediliyor çünkü kıyafetin altında kötü bir görünüme yol açmıyor. Bedeni de kişi kendi fiziğine göre ayarlayabilir. Sizler de Emzirme Atleti satın almak istiyorsanız https://www.bebemango.com/emzirme-atleti-k-32.html sitesini ziyaret edebilirsiniz.