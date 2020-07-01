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Ahmet Şimşek Koleji
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Konforlu Emzirme Atleti


Emzirme atleti emziren annelerin kurtarıcısı olan bir üründür. Anneler bebeklerini ortalama 2 yaşına kadar emzirir ve bu nedenle uzun ömürlü olarak kullanmaları gereken bir Emzirme Atletine ihtiyaç duyarlar. Emzirme Atleti sayesinde bebeklerini rahat bir şekilde emzirebilirler ve üstlerini çıkarmaya gerek duymazlar. Üst taraftan çıtçıtını açınca göğüs ortaya çıkar ve buradan rahatça bebeğini emzirebilirler. Üstelik kumaş yapısı pedli olan modelleri de bulunuyor. Böylece göğüste gelen süt atleti ıslatmıyor.

Yemi doğum yapmış bir annenin en çok ihtiyaç duyduğu emzirme atletison derece kullanışlı. Üstelik kolay bir şekilde yıkanıyor ve leke tutmuyor. Her iki taraftan da çıt çıt bulundurduğu için anne her iki göğsünü de kullanabiliyor.

Emzirme Atleti Renk Seçenekleri

Emzirme atleti farklı renk seçeneklerine sahip olacak şekilde üretiliyor. Genelde siyah ve beyaz renkler tercih ediliyor çünkü kıyafetin altında kötü bir görünüme yol açmıyor. Bedeni de kişi kendi fiziğine göre ayarlayabilir. Sizler de Emzirme Atleti satın almak istiyorsanız https://www.bebemango.com/emzirme-atleti-k-32.html sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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📆 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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