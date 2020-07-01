Yoga Matı Nedir?

Ruhu dinlendirmek, zihni meşgul eden her şeyden arınıp, rahat bir nefes alabilmek için uygulanan yöntemlerden biri yoga’dır. Yoga’nın en büyük özelliği herhangi bir araca gerek duyulmamasıdır. Sakinliğin olduğu her yerde yoga yapılabilmektedir. Açık havada çimde dahi yapılabilen bu huzur veren aktivitenin, iç mekanlardaki sert zeminde uygulanması sırasında bedene zarar vermemesi için yoga matı kullanılması gerekmektedir.

Yoga Matı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yoga yapmaya yeni başlayanların yoga matı seçimi yaparken dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle bu aktiviteye devam edip edilmeyeceği kesinleşmeden çok pahalı modeller tercih edilmemelidir. Çok ince olanlar vücudu sakatlayabileceği gibi, çok kalın matlar ise yoga’nın amacına uygun yapılmasını engelleyecektir. En uygun kalınlık 3,5 ya da 4 mm olandır.

Bunun haricinde kaydırmayan mikrofiber kumaştan yapılan ve doğal malzemeden üretilen mat seçilmesi uygundur. Ayrıca kişinin kullanım alanına göre belirlenen kalınlıkta olan ve yoganın amacına uygun olarak huzur veren renkler tercih edilmelidir. Siz de yoga yapmak istiyorsanız bunun için en uygun yapıda ve doğa dostu matlara sahip olmak için https://www.stilefit.com/yoga-mati sitesini ziyaret edebilirsiniz.