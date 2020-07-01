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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Yoga Matı Nedir?
Yoga Matı Nedir?


Ruhu dinlendirmek, zihni meşgul eden her şeyden arınıp, rahat bir nefes alabilmek için uygulanan yöntemlerden biri yoga’dır. Yoga’nın en büyük özelliği herhangi bir araca gerek duyulmamasıdır. Sakinliğin olduğu her yerde yoga yapılabilmektedir. Açık havada çimde dahi yapılabilen bu huzur veren aktivitenin,  iç mekanlardaki sert zeminde uygulanması sırasında bedene zarar vermemesi için yoga matı kullanılması gerekmektedir.

Yoga Matı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yoga yapmaya yeni başlayanların yoga matı seçimi yaparken dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle bu aktiviteye devam edip edilmeyeceği kesinleşmeden çok pahalı modeller tercih edilmemelidir. Çok ince olanlar vücudu sakatlayabileceği gibi, çok kalın matlar ise yoga’nın amacına uygun yapılmasını engelleyecektir. En uygun kalınlık 3,5 ya da 4 mm olandır.

Bunun haricinde kaydırmayan mikrofiber kumaştan yapılan ve doğal malzemeden üretilen mat seçilmesi uygundur. Ayrıca kişinin kullanım alanına göre belirlenen  kalınlıkta olan ve yoganın amacına uygun olarak huzur veren renkler tercih edilmelidir. Siz de yoga yapmak istiyorsanız bunun için en uygun yapıda ve doğa dostu matlara sahip olmak için https://www.stilefit.com/yoga-mati sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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📆 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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