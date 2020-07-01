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Ahmet Şimşek Koleji
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Arkadaşlarıyla tartışan yabancı uyruklu şahıs, 5 katlı binadan düştü


Arkadaşlarıyla tartışan yabancı uyruklu bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binadan düşerek yaralandı.

Esenyut İstiklal Mahellesi Pera Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatı katında ikamet eden Nijarya uyruklu arkadaş grubu iddiaya göre, alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Ige Tope isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşerek yaralandı. Düştüğünü gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Arkadaş gurubu olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

📆 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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