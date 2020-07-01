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Kadıköy’de Kurban Kesim Kursu açılıyor


Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi’nde yeni açılan kursa yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurban kesimi konusunda eğitim almak isteyenler için Halk Eğitim Merkezlerinde 20 saatlik kesim eğitimi verilecek.

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan açıklama da; “16/06/2018 tarihinde 30453 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği kurumumuzda 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” açılacaktır.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların kuruma başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tel: 0216 337 77 56

📆 01 Temmuz 2020 Çarşamba 01:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1.Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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