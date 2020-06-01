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Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Ataşehir’de eve yapılan operasyonda 6 tabanca ele geçirildi
Ataşehir’de eve yapılan operasyonda 6 tabanca ele geçirildi


Ataşehir’de polis tarafından bir eve yapılan operasyonda 6 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda silah fişeği, çalıntı motosiklet ile 10 bin 250 TL para ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi yakalandı.

Ataşehir’de Yeniçamlıca Mahallesinde bulunan bir ikamete Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 23 Haziran tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 223 adet av tüfeği fişeği, 25 adet kurusıkı tabanca fişeği, 123 adet tabanca fişeği, Silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin 250 TL para, 1 adet çalıntı ve buluntu araca ait ruhsat, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. İkamette bulunan Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. (30), B.A. (16), İbrahim Ç. (25) ve Yücel T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen Serdar U. (36), Ömer Ö. (18), Ramazan Ç. (30) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. B.A. (16), İbrahim Ç. ve Yücel T. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

📆 30 Haziran 2020 Salı 15:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1.Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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