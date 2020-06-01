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Ahmet Şimşek Koleji
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Özel Harekat helikopter destekli operasyon düzenledi!


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şafak vakti Üsküdar başta olmak üzere önceden belirlenen çok sayıda adrese helikopter destekli operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda silah ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında, ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak Özel Harekat destekli Üsküdar, Ümraniye merkezli Ataşehir, sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede 400 polisin katılımıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyon kapsamında, Özel Harekat polisleri tarafından baskın gerçekleştirildi. Narkotik polisleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan arama neticesinde mont ve yatakların altında uyuşturucu maddeye rastlandı. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 55 şahıs gözaltına alınıp çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

📆 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1.Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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