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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor’u Ozan Tufan’la geçti


Fenerbahçe Süper Lig’in 29.haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u son dakikalarda Ozan Tufan’ın attığı iki golle 2 yenmeyi başardı.

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Maçtan dakikalar 

21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat’ın şutu üstten auta çıktı.

35. dakikada orta alanda topu alan Mehmet Ekici’nin sol tarafa verdiği pasta topla buluşan Vedat’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

41. dakikada Acquah’ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut’un vuruşunu Altay kornere çeldi.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues’in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.

51. dakikada sağ kanatta topu alan Robin Yalçın’ın ceza sahası dışına gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

56. dakikada Gökhan Töre’nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Umut’un şutunda kaleci Altay’ın müdahalesiyle top direkten oyun alanı içine döndü.

60. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan’ın ortasında ceza sahası içinde Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Vedat’ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Rodrigues’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

81. dakikada Fofana’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Youssouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

89. dakikada Youssouf’un ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Donald yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

90. dakikada Vedat Muriqi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası içine açtığı ortada Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali (Ferdi dk. 83 ?), Jailson (Emre dk. 62), Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici (Tolgay dk. 76), Muriqi

Yedekler: Harun, Erten, Murat, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb, Murat (Youssouf dk. 60), Robin Yalçın ( Donald dk. 74), Gökhan Töre, Hafez (Kjartansson dk. 61), Acquah, Umut Bulut (Fofana dk. 74)

Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Walter

Teknik Sorumlu: Hasan Özer

Goller: Vedat (dk. 70), Ozan (dk. 90 ve 90+5) (Fenerbahçe), Youssouf (dk. 81), Donald (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Gökhan Töre (dk. 65) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Rodrigues, Hasan Ali (Fenerbahçe), Farnolle, Mustafa Akbaş (Yeni Malatyaspor)

📆 27 Haziran 2020 Cumartesi 21:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25
18 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25

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