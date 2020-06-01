MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Maskesiz metroya binmek isteyen kadın görevliyle tartıştı
Maskesiz metroya binmek isteyen kadın görevliyle tartıştı


Maskesiz şekilde metroya binmek isteyen genç kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı. Yasağa rağmen maske takmayan ve görevliye uzun sure bağıran genç kadın daha sonra istasyondan ayrıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde bulunan zorunluluğuna rağmen maskesi şekilde metroya binmek isteyen genç kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı. Haliç Metro İstasyonu’na gelen bir kadın, yanındaki arkadaşıyla metroya binmek istedi. Maskesi olmayan genç kadına, yasak kapsamında güvenlik görevlisi izin vermedi.

Duruma tepki gösteren kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi. Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisinin üzerine yürüyen kadın “Polis kim” diyerek bağırdı. Arkadaşıyla beraber bir süre güvenlik görevlisine bağıran kadın daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.

📆 26 Haziran 2020 Cuma 16:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

BAĞLANTILAR