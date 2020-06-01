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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kuralları hiçe sayan minibüs şoförüne 3 bin 386 TL ceza kesildi
Kuralları hiçe sayan minibüs şoförüne 3 bin 386 TL ceza kesildi


Polis ekipleri kuralları hiçe sayan bir minibüs şoförüne 3 bin 386 TL ceza yazdı. Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Gaziosmanpaşa trafik polisleri ilçedeki minibüs denetimlerini arttırdı. Denetimlerde minibüsler ekipler tarafından tek tek durdurularak evrak kontrolü ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı. Vatandaşların ve sürücülerin çoğunun tedbirlere uyduğu görüldü. Tedbirlere uymayan ve ayakta yolcu alan minibüs şoförlerine ceza yazıldı. Trafik polisleri vatandaşları ve sürücüleri tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

Toplam 3 bin 386 TL ceza

Bir minibüs şoförüne hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 TL, ayakta yolcu almaktan 104 TL, emniyet kemeri takmamaktan 132 TL olmak üzere toplamda 3 bin 386 TL ceza yazıldı. Bunun dışında birçok minibüs sürücüsüne de emniyet kemeri takmamaları sebebi ile 132 TL ceza yazıldı.

📆 26 Haziran 2020 Cuma 12:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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