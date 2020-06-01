İBB, Şehir Hatları vapurla seyahati 5 kuruş yaptı

İBB, Şehir Hatları vapurlarında 31 Ağustos’a kadar, 10.00 – 16.00 saatleri arasında İstanbulluları 5 kuruşa taşıyacak. Uygulama ile deniz ulaşımını yaygınlaştırma ve esnek çalışma saatlerini teşvik etme amaçlanıyor. Karar bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı.
Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri, bugün yapılan UKOME toplantısında alınan kararla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi. İBB, alınan kararla birlikte bazı hatlarda İstanbulluları 5 kuruşluk sembolik fiyatla taşıyacak. Kararın alınmasındaki amaç deniz ulaşımını yaygınlaştırma ve esnek çalışma saatlerini teşvik etme şeklinde açıklandı. İndirimin uygulanacağı hatlar Üsküdar – Eminönü, Kadıköy – Eminönü, Kadıköy – Karaköy, Kadıköy – Beşiktaş ve üç iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak belirlendi. Uygulama, “Adalar” ve “İstinye – Çubuklu Arabalı Vapur” hatlarında geçerli olmayacak.
Uygulamanın geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:
|Hattın Adı ve Kısa Açıklaması
|BEŞİKTAŞ-KADIKÖY
|ÜSKÜDAR- KARAKÖY- EMİNÖNÜ
|EMİNÖNÜ-KADIKÖY
|BOĞAZ GİDİŞ GELİŞ (EMİNÖNÜ-BEŞİKTAŞ-ORTAKÖY-EMİRGAN-PAŞABAHÇE-BEYKOZ)
|ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ
|KARAKÖY-KADIKÖY
|KADIKÖY-KARAKÖY–EMİNÖNÜ
|ÜSKÜDAR-KARAKÖY-KASIMPAŞA-FENER-BALAT-HASKÖY- AYVANSARAY-SÜTLÜCE-EYÜP(HALİÇ HATTI)
|KADIKÖY-KARAKÖY-BEŞİKTAŞ
|KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-K.SU
|İSTİNYE-K.SU
|KADIKÖY-BEŞİKTAŞ-İSTİNYE-SARIYER
|A.KAVAĞI-R.KAVAĞI-SARIYER
|ÇENGELKÖY-BEBEK-KANLICA-İSTİNYE
|A.HİSARI-MUH İSK-EMİNÖNÜ
|BEYKOZ MUH BOĞAZ ÜSKÜDAR- KABATAŞ
|SARIYER MUH BOĞAZ -EMİNÖNÜ
|BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(1)
|BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(2)
|ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ(10)
|ÇKÖY-BEYLERBEYİ-BEŞİKTAŞ-E.ÖNÜ(4)
|EMİNÖNÜ- BEŞİKTAŞ- ARNAVUTKÖY- EMİRGAN- İSTİNYE- SARIYER- R. KAVAĞI KIYIYA PARALEL(AVRUPA YAKASI)
|ÜSKÜDAR- B.BEYİ- Ç.KÖY- A.HİSARI- KANLICA- ÇUBUKLU- P.BAHÇE- BEYKOZ – A.KAVAĞI KIYIYA PARALEL(ANADOLU YAKASI)
|BOSTANCI-KARAKÖY-KABATAŞ
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|+28
|59
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|28
|16
|9
|3
|64
|31
|+33
|57
|3
|Sivasspor
|28
|15
|8
|5
|50
|31
|+19
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|28
|14
|9
|5
|47
|25
|+22
|51
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|28
|14
|5
|9
|46
|35
|+11
|47
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor
|28
|12
|8
|8
|46
|29
|+17
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|28
|12
|7
|9
|48
|37
|+11
|43
|8
|Göztepe
|28
|10
|7
|11
|33
|35
|-2
|37
|9
|Antalyaspor
|28
|9
|9
|10
|34
|45
|-11
|36
|10
|Gaziantep
|28
|8
|10
|10
|40
|45
|-5
|34
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|13
|Denizlispor
|28
|8
|7
|13
|27
|40
|-13
|31
|14
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|7
|14
|41
|43
|-2
|28
|15
|Çaykur Rizespor
|28
|8
|4
|16
|29
|47
|-18
|28
|16
|Konyaspor
|28
|5
|12
|11
|24
|37
|-13
|27
|2020-21 1.Lig
|17
|Kayserispor
|28
|6
|7
|15
|31
|64
|-33
|25
|18
|MKE Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24
Bir cevap yazın