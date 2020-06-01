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İBB’nin kararına taksicilerden protesto


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul’a 5 bin yeni taksi kazandıracağız” kararına tepki göstermek için Şişhane’de araçları ile bir araya gelen 100 taksici, kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent’e doğru yola çıktılar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul’a 5 bin yeni taksi kazandıracağız” kararına tepki göstermek için Şişhane’de araçları ile bir araya gelen 100 taksici, kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent’e doğru yola çıktılar.

İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz 12 Haziran’da katıldığı bir TV programında, İstanbul’a, teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu. İmamoğlu’nun bu açıklamalarının ardından harekete geçen taksiciler durumu protesto etti. Şihane’de araçları ile toplanan yaklaşık 100 taksici kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent’e doğru yola çıktılar.

📆 25 Haziran 2020 Perşembe 15:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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