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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » 2 hırsız balkondaki halıyı çaldı
2 hırsız balkondaki halıyı çaldı


Yıkandıktan sonra kurumak üzere balkona asılan halı çalındı. Halı hırsızlığı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Sancaktepe’de gece saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanda yıkandıktan sonra kurutulmak üzere balkona asılan bir halı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Halının çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında

Bir kişi cadde üzerinde etrafı gözetleyerek bekliyor. Uygun zamanı kollayan kişi bir anda balkonda asılan halıyı aşağıya doğru çekerek, halıyı kucakladıktan sonra hızla koşarak oradan uzaklaşıyor.

📆 25 Haziran 2020 Perşembe 14:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
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12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
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