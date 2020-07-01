Aristo Diyeti Nedir?

Kişinin genetik yapısına, hayat şekline ve vücudunun ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bir beslenme şekli olan Aristo Diyeti, aslında yalnızca zayıflamayı değil sağlıklı olmayı benimser. Kısa süre bir diyet programı olmaktan son derece uzaktır. Aristo Diyeti ile yeni bir yaşam şekline sahip olur ve bunu hayatınız boyunca sürdürürsünüz. Aynı zamanda hızlı ve kalıcı bir şekilde zayıflar ve kilonuzu da korursunuz. Aristo Diyeti yaptıktan sonra ideal vücuda kavuşmanın yanında kendinizi zihinsel ve ruhsal olarak da mutlu ve huzurlu hissedersiniz. Tüm bunların yanında cildiniz, saçlarınız, iç organlarınız kısacası tüm vücudunuz olumlu yönde değişime uğrar. Tüm bu etkilerin kalıcı olması için hayatınızı Aristo Diyeti çerçevesinde değiştirmeniz gerekir.

Aristo diyetinde tek tip bir beslenme yoktur. Hayvansal gıdalar yerine daha çok bitkisel bazlı beslenmeyi baz alır. Hayvansal gıdaların uzun vadede insan vücuduna birçok zararı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hayvansal gıda tüketimine ara vermek, sınırlandırmak ve daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek vücudunuzda olumlu değişiklikler olmasını sağlar. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin yanı sıra yapılan detokslarda vücuttaki toksinler temizlenir. Böylece fiziksel olarak bir hafifleme hissedilir.

Aristo diyetinin en önemli özelliklerinden biri de kişinin aç kalmasına izin vermiyor oluşudur. Birbirinden leziz sebze ve bakliyat yemekleriyle ana öğünlerinizde kendinizi son derece tok hissedebilirsiniz. Ara öğünlerde bitki çayları, sağlıklı kuruyemişler ve kuru meyveler tüketebilirsiniz. Günde 2,5 litre su içerek ve hareketli bir yaşam tarzı benimseyerek kilo kaybedebilir ve kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz.

Uzaktan diyet nasıl yapılır?

Hastadan alınan saç teli ile bir genetik testi yapılır. Bu test sonucunda kişinin alerjileri, yatkınlıkları, hassasiyetleri, vücuttaki eksik mineral ve vitaminler ile varsa hormonal dengesizlikler saptanır. Yapılan bu test sonrasında kişi için en uygun beslenme düzeni oluşturulur. Whatsapp üzerinden yapılan görüşmelerle bu beslenme düzenine geçişi kolaylaştırılır. Uzaktan diyet ile ilgili bilgi almak için tıklayın.

Aristo diyeti ile ilgili daha çok bilgi sahibi olmak için Dr. Gönül Ateşsaçan’ın Aristo Diyeti ile Yeni Yaşam kitabına da göz atabilirsiniz.

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