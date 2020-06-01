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Sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi


Sağanak yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı ile bir konteyner park halindeki araçların üzerine devrildi.

Esenyurt’ta bugün öğle saatlerinden sonra bir anda etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yağmur nedeni ile ilçede bulunan bir dere taştı. Taşan sular bir mahallede birçok bodrum katın sular altında kalmasına neden oldu. Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığı arazide ise toprak kaymasına neden oldu. Kayma ile birlikte istinat duvarı ve bir konteyner park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprak altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

📆 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
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8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
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13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
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