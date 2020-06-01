İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı!

Meteoroloji’den İstanbul için yeni bir kuvvetli yağmur uyarısı geldi. Yapılan uyarıda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, “Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli,”olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.