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Kimliği belirsiz motosikletli iki kişi bir evin garajını kurşunladı


Kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından bir evin garajı kurşunlandı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan kasklı motosikletli iki kişi sokağa geldi. Daha sonra şahıslardan biri yanındaki silahla içinde otomobil bulunan 4 katlı evin garajını kurşun yağmuruna tuttu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, mermiler garaj kapısına isabet etti. Silah sesleriyle uyanan vatandaşların geldiğini fark eden saldırganlar, olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, boş kovanlar üzerinde ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

İncelemenin ardından saldırganların yakalanması için ekipler, çalışma başlattı.

📆 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
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