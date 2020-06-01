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Ahmet Şimşek Koleji
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Alt geçitteki su baskını trafiği olumsuz etkiledi


Otomobillerin geçtiği alt geçidi yoğun yağış nedeniyle su bastı. Otomobiller farklı yollardan ilerlerken trafik yoğunluğu oluştu. Suyun alt geçide dolduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da beklenen sağanak yağış farklı bölgelerde etkisini gösteriyor. Çekmeköy’de de etkili olan yağış nedeniyle Şile yolu üzerindeki bir alt geçidi su bastı. Su baskını nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı. Otomobil sürücüleri suyun dolduğu alt geçitten ilerleyemeyince farklı yollara sapmak zorunda kaldı. Trafik polisleri alt geçit çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yağış nedeniyle su baskını meydana gelen alt geçit cep telefonu kamerasına yansıdı.

📆 23 Haziran 2020 Salı 16:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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