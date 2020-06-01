Paten kullanan genç yürekleri ağza getirdi!

Taksim’de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada – Tıkla İzle
Taksim Tünel’de pateniyle gezen genç, bir arabanın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede gencin yaptığı bu hareket yürekleri ağızlara getirdi. Gencin rahat tavırları ise hayrete düşürdü. Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan patenli gencin, trafikteki tehlikeli yolculuğu ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin trafikte bir aracın arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|+28
|59
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|28
|16
|9
|3
|64
|31
|+33
|57
|3
|Sivasspor
|28
|15
|8
|5
|50
|31
|+19
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|28
|14
|9
|5
|47
|25
|+22
|51
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|28
|14
|5
|9
|46
|35
|+11
|47
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor
|28
|12
|8
|8
|46
|29
|+17
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|28
|12
|7
|9
|48
|37
|+11
|43
|8
|Göztepe
|28
|10
|7
|11
|33
|35
|-2
|37
|9
|Antalyaspor
|28
|9
|9
|10
|34
|45
|-11
|36
|10
|Gaziantep
|28
|8
|10
|10
|40
|45
|-5
|34
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|13
|Denizlispor
|28
|8
|7
|13
|27
|40
|-13
|31
|14
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|7
|14
|41
|43
|-2
|28
|15
|Çaykur Rizespor
|28
|8
|4
|16
|29
|47
|-18
|28
|16
|Konyaspor
|28
|5
|12
|11
|24
|37
|-13
|27
|2020-21 1.Lig
|17
|Kayserispor
|28
|6
|7
|15
|31
|64
|-33
|25
|18
|MKE Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24
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