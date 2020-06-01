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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum » Falcao 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak!
Falcao 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak!


Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın dün Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede bir gole imza atan 34 yaşındaki Falcao’nun, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Hastanesi’nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Tarık Şener ise İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada başarılı futbolcunun 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağını ifade etti.
Yıldız futbolcu dün oynanan maçın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

📆 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
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13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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