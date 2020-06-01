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Ahmet Şimşek Koleji
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Reklam panosuna çarparak takla atıp devrildi: 3 yaralı


İETT otobüsüne arkadan vuran bir otomobil reklam panosuna çarparak takla atıp devrildi. Araçta bulunan 2’si çocuk 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy Kazım Karabekir Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.Ş yönetimdeki 34 CRJ 678 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken 39 Y hat numaralı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücünün kontrolündne çıkarak önce reklam panosuna çarptı ardından da takla attı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yaraları araçtan çıkarttı. Araçtan bulunan S.Ş ve yaşları küçük S.Y, BY yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“2 çocuk bir tane yaşlı adam vardı onları çıkarttık”

Otomobilde bulunan yaralıları çıkartan Enes Altan o anları anlatarak, “Otobüs virajı biraz geniş aldı yolu kapattı. Otomobil süratliydi, arkadan çarptı ondan sonra takla attı. Öndeki demirler olmasa araba biraz daha gidebilirdi. Vatandaş olarak yardımcı olmaya çalıştık, yaralıları arabadan çıkartmaya çalıştık. 2 çocuk bir tane yaşlı adam vardı onları çıkarttık. Durumları iyi ciddi bir şey yok. 3 yaralı var biri 11 yaşında biri 9 yaşında iki kız çocuğu ve yaşlı biri vardı” dedi.

Kaza sonrası cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluşurken, aracın çekici yardımıyla kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

📆 22 Haziran 2020 Pazartesi 15:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
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8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
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15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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