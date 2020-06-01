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Ahmet Şimşek Koleji
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Babalar Günü’nde Caddebostan Sahilinde sörf yaptılar


Babalar günü olması dolayısıyla, güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Cadde Bostan Sahiline akın etti.

Bazı vatandaşların sörf yapması dikkat çekti. Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.

Babalar gününde İstanbullular Cadde Bostan Sahiline akın etti. Güneşli havanın serinlemesini fırsat bilen vatandaşlar sahilde spor ve yürüyüş yaptı. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla çimenlik alanlarda oyun oynarken kimi vatandaşlarda bisiklet sürdü. Kimi vatandaşlar yüzerken, bazı vatandaşların sörf yapması dikkat çekti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ederken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. Caddebostan sahil havadan görüntülendi.

📆 21 Haziran 2020 Pazar 21:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 27 16 8 3 62 29 +33 56
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 27 12 7 8 44 27 +17 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
10 Antalyaspor 27 8 9 10 31 44 -13 33
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 27 8 4 15 28 44 -16 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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