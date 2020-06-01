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İstanbul’da LGS sınavı süresince öğrencilere, velilere ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak


Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı’nın yapılacağı saatlerde İETT, özel halk otobüsleri ile metrobüsler ücretsiz olacağı öğrenildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Liselere Giriş Sınavı sürecinde tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. LGS’nin yapılacağı tarihte İstanbul’da İETT ve özel halk otobüsleriyle metrobüs araçları, öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağı öğrenildi.

📆 19 Haziran 2020 Cuma 21:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 27 16 8 3 62 29 +33 56
3 Sivasspor 27 15 7 5 48 29 +19 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 27 14 8 5 44 22 +22 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 27 13 5 9 41 34 +7 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 27 12 7 8 44 27 +17 43 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 27 12 7 8 48 35 +13 43
8 Göztepe 27 10 7 10 32 33 -1 37
9 Gaziantep 27 8 9 10 37 42 -5 33
10 Antalyaspor 27 8 9 10 31 44 -13 33
11 Denizlispor 27 8 7 12 26 35 -9 31
12 Gençlerbirliği 27 8 7 12 35 45 -10 31
13 Kasımpaşa 27 8 5 14 40 51 -11 29
14 Çaykur Rizespor 27 8 4 15 28 44 -16 28
15 Konyaspor 27 5 11 11 22 35 -13 26
16 Yeni Malatyaspor 27 6 7 14 39 42 -3 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24
18 Kayserispor 27 5 7 15 29 64 -35 22

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