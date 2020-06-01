İstanbul’da LGS sınavı süresince öğrencilere, velilere ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Liselere Giriş Sınavı sürecinde tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. LGS’nin yapılacağı tarihte İstanbul’da İETT ve özel halk otobüsleriyle metrobüs araçları, öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağı öğrenildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|+28
|59
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|27
|16
|8
|3
|62
|29
|+33
|56
|3
|Sivasspor
|27
|15
|7
|5
|48
|29
|+19
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|27
|14
|8
|5
|44
|22
|+22
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|27
|13
|5
|9
|41
|34
|+7
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor
|27
|12
|7
|8
|44
|27
|+17
|43
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|27
|12
|7
|8
|48
|35
|+13
|43
|8
|Göztepe
|27
|10
|7
|10
|32
|33
|-1
|37
|9
|Gaziantep
|27
|8
|9
|10
|37
|42
|-5
|33
|10
|Antalyaspor
|27
|8
|9
|10
|31
|44
|-13
|33
|11
|Denizlispor
|27
|8
|7
|12
|26
|35
|-9
|31
|12
|Gençlerbirliği
|27
|8
|7
|12
|35
|45
|-10
|31
|13
|Kasımpaşa
|27
|8
|5
|14
|40
|51
|-11
|29
|14
|Çaykur Rizespor
|27
|8
|4
|15
|28
|44
|-16
|28
|15
|Konyaspor
|27
|5
|11
|11
|22
|35
|-13
|26
|16
|Yeni Malatyaspor
|27
|6
|7
|14
|39
|42
|-3
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24
|18
|Kayserispor
|27
|5
|7
|15
|29
|64
|-35
|22
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