Sağanak yağış İstanbul’da bir çok ilçede etkili oldu

Sağanak yağış İstanbul’u felç etti – Tıkla İzle
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bağcılar ve Bahçelievler’de yollar adeta göle döndü. Yağmur suları nedeniyle ara sokaklarda baskınlar oluştu. Caddelerde biriken sular araç sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yenibosna’da bir çöp konteynerinin caddede sürüklendiği görülürken, Bağcılar’da ise dereyolu su altında kaldı. İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|+28
|59
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|27
|16
|8
|3
|62
|29
|+33
|56
|3
|Sivasspor
|27
|15
|7
|5
|48
|29
|+19
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|27
|14
|8
|5
|44
|22
|+22
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|27
|13
|5
|9
|41
|34
|+7
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor
|27
|12
|7
|8
|44
|27
|+17
|43
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|27
|12
|7
|8
|48
|35
|+13
|43
|8
|Göztepe
|27
|10
|7
|10
|32
|33
|-1
|37
|9
|Gaziantep
|27
|8
|9
|10
|37
|42
|-5
|33
|10
|Antalyaspor
|27
|8
|9
|10
|31
|44
|-13
|33
|11
|Denizlispor
|27
|8
|7
|12
|26
|35
|-9
|31
|12
|Gençlerbirliği
|27
|8
|7
|12
|35
|45
|-10
|31
|13
|Kasımpaşa
|27
|8
|5
|14
|40
|51
|-11
|29
|14
|Çaykur Rizespor
|27
|8
|4
|15
|28
|44
|-16
|28
|15
|Konyaspor
|27
|5
|11
|11
|22
|35
|-13
|26
|16
|Yeni Malatyaspor
|27
|6
|7
|14
|39
|42
|-3
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24
|18
|Kayserispor
|27
|5
|7
|15
|29
|64
|-35
|22
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