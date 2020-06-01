Kadıköy Bahariye caddesindeki bonibonlar yeniden boyandı

Kadıköy’ün prestij caddelereinden olan Bahariye caddesinde nostaljik tramvay yolunun çevreleyen renkli toplar yeniden boyandı.
Bahariye caddesine renk katan bonibonların renklerinin solması sebebiyle, belediye ekipleri tarafından yeniden rengrenk boyandı. Bu caddeyi gezenler tarafından hatıra fotoğrafları, selfiler çekilmesine sebep olan bu renkli objeler caddeye ayrı bir ahenk ve estetik kazandırıyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor[a]
|27
|16
|8
|3
|62
|29
|+33
|56
|2
|Başakşehir
|27
|16
|8
|3
|52
|25
|+27
|56
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|3
|Sivasspor
|27
|15
|7
|5
|48
|29
|+19
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|27
|14
|8
|5
|44
|22
|+22
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Beşiktaş
|27
|13
|5
|9
|41
|34
|+7
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|6
|Alanyaspor
|27
|12
|7
|8
|44
|27
|+17
|43
|7
|Fenerbahçe
|27
|12
|7
|8
|48
|35
|+13
|43
|8
|Göztepe
|27
|10
|7
|10
|32
|33
|-1
|37
|9
|Gaziantep
|27
|8
|9
|10
|37
|42
|-5
|33
|10
|Antalyaspor
|27
|8
|9
|10
|31
|44
|-13
|33
|11
|Denizlispor
|27
|8
|7
|12
|26
|35
|-9
|31
|12
|Gençlerbirliği
|27
|8
|7
|12
|35
|45
|-10
|31
|13
|Kasımpaşa
|27
|8
|5
|14
|40
|51
|-11
|29
|14
|Çaykur Rizespor
|27
|8
|4
|15
|28
|44
|-16
|28
|15
|Konyaspor
|27
|5
|11
|11
|22
|35
|-13
|26
|16
|Yeni Malatyaspor
|27
|6
|7
|14
|39
|42
|-3
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|27
|5
|9
|13
|24
|46
|-22
|24
|18
|Kayserispor
|27
|5
|7
|15
|29
|64
|-35
|22
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