İstanbul’da Ayamama deresi yine taştı, yollar göle döndü

İstanbul’da Ayamama deresi yine taştı, yollar göle döndü

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ayamama deresi yine taştı. Göle dönen yollarda seyir halindeki araçların yaşadığı zorluklar drone ile havadan görüntülendi.



Halkalı Dereboyu Caddesi’nde fabrikaların olduğu bölgede şiddetli yağış sebebiyle Ayamama deresi taştı. Dere taşınca cadde adeta göle döndü. Araçlar suda mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen yol drone ile havadan görüntülendi.