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İstanbul’da Ayamama deresi yine taştı, yollar göle döndü


İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Ayamama deresi yine taştı. Göle dönen yollarda seyir halindeki araçların yaşadığı zorluklar drone ile havadan görüntülendi.


Halkalı Dereboyu Caddesi’nde fabrikaların olduğu bölgede şiddetli yağış sebebiyle Ayamama deresi taştı. Dere taşınca cadde adeta göle döndü. Araçlar suda mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen yol drone ile havadan görüntülendi.

📆 18 Haziran 2020 Perşembe 16:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor[a] 27 16 8 3 62 29 +33 56
2 Başakşehir 27 16 8 3 52 25 +27 56 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
3 Sivasspor 27 15 7 5 48 29 +19 52 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 27 14 8 5 44 22 +22 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
5 Beşiktaş 27 13 5 9 41 34 +7 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
6 Alanyaspor 27 12 7 8 44 27 +17 43
7 Fenerbahçe 27 12 7 8 48 35 +13 43
8 Göztepe 27 10 7 10 32 33 -1 37
9 Gaziantep 27 8 9 10 37 42 -5 33
10 Antalyaspor 27 8 9 10 31 44 -13 33
11 Denizlispor 27 8 7 12 26 35 -9 31
12 Gençlerbirliği 27 8 7 12 35 45 -10 31
13 Kasımpaşa 27 8 5 14 40 51 -11 29
14 Çaykur Rizespor 27 8 4 15 28 44 -16 28
15 Konyaspor 27 5 11 11 22 35 -13 26
16 Yeni Malatyaspor 27 6 7 14 39 42 -3 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 27 5 9 13 24 46 -22 24
18 Kayserispor 27 5 7 15 29 64 -35 22

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