Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu

İstanbul’da toplu taşıma esnasında Korona virüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu Zincirlikuyu Metrobüs durağındaki yoğunluk ise dikkat çekti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilmişti. Normalleşme adımlarının üçüncü haftasının ilk mesai saati bitiminde İstanbul trafiğinde, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında dikkat çeken bir yoğunluk oluştu.
Metrobüslere binmek için bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttuğu gözlendi. Zincirlikuyu Metrobüs durağında oluşan yoğunlukla sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı gözler önüne serilirken, bazı duraklarda metrobüse binmek isteyen vatandaşların adeta birbiriyle yarıştığı görüldü.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor[a]
|27
|16
|8
|3
|62
|29
|+33
|56
|2
|Başakşehir
|27
|16
|8
|3
|52
|25
|+27
|56
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|3
|Sivasspor
|27
|15
|7
|5
|48
|29
|+19
|52
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|27
|14
|8
|5
|44
|22
|+22
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Beşiktaş
|27
|13
|5
|9
|41
|34
|+7
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|6
|Alanyaspor
|27
|12
|7
|8
|44
|27
|+17
|43
|7
|Fenerbahçe
|27
|12
|7
|8
|48
|35
|+13
|43
|8
|Göztepe
|27
|10
|7
|10
|32
|33
|-1
|37
|9
|Gaziantep
|27
|8
|9
|10
|37
|42
|-5
|33
|10
|Antalyaspor
|27
|8
|9
|10
|31
|44
|-13
|33
|11
|Denizlispor
|27
|8
|7
|12
|26
|35
|-9
|31
|12
|Gençlerbirliği
|27
|8
|7
|12
|35
|45
|-10
|31
|13
|Kasımpaşa
|27
|8
|5
|14
|40
|51
|-11
|29
|14
|Çaykur Rizespor
|27
|8
|4
|15
|28
|44
|-16
|28
|15
|Konyaspor
|27
|5
|11
|11
|22
|35
|-13
|26
|16
|Yeni Malatyaspor
|27
|6
|7
|14
|39
|42
|-3
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|27
|5
|9
|13
|24
|46
|-22
|24
|18
|Kayserispor
|27
|5
|7
|15
|29
|64
|-35
|22
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