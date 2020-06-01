Sicil affı, Ekonomiye büyük katkı sunar

Vatandaşın önündeki tüm engellerin kaldırılması ve temiz bir sayfa açılmasının önemine değinen Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, ‘’Sicil, Adli sicil ve Arşiv Kaydı Affı ile temiz bir sayfa açılmasına ihtiyaç var’’ dedi.

Demir, Vatandaşa temiz sayfa açılmasının, toplumun huzur ve refahına büyük katkı sunmasının yanında ekonomik büyümeye de büyük katkıları olacağını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sicil affı, Ekonomiye büyük katkı sunar

Koronavirüs Pandemi sürecinin, tüm dünyada ekonomik daralmaya neden olduğunu belirten Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir,’’ Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde, Dünya ülkeleri arasında Koronavirüs Pandemi sürecini en iyi şekilde yönetildiğini, açıklanan verilerden de görmekteyiz. Koronavirüs Pandemisinin sebep olduğu ekonomik sıkıntının tablosu olması bakımından Tüik tarafından açıklanan resmi verilerde; İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azaldığını, 2020 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %24,9, inşaat ciro endeksi %19,6, ticaret ciro endeksi %17,4, hizmet ciro endeksi %23,9 azaldığını, Perakende satış hacmi yıllık %19,3 azaldığını, Sanayi üretimi yıllık %31,4 azaldığını, İhracat miktar endeksi %39,3 azaldığını görmekteyiz’’. Dedi

Sicil, Adli sicil ve Arşiv Kaydı Affı gündeme alınmalı

Demir, ’Böylesine yıkıcı bir tabloda ekonomi yönetimi tarafından tüm sektörlere destek olmak amacıyla, devlet bankaları tarafından açılan kredi paketlerinden sektörlerin faydalanmasını engelleyen bozuk sicil de düzenlemenin, toplumun huzuru ve refahı için gerekli olduğunu ve bir an evvel vatandaşa temiz bir sayfa açmak için Sicil, Adli sicil ve Arşiv Kaydı Affı gündeme alınmalı’’ dedi.

Vatandaşa temiz bir sayfa açılmalı

Toplumsal huzur ve refahını etkileyen en büyük etkenin ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini belirten Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, ‘’ Korona pandemi sürecinin Dünyanın tüm ülkelerini etkilediği gibi ülkemizi de etkilediğini,1 milyon kişinin işsiz kalma ile karşı karşıya kaldığı düşünüldüğünde sabıka kaydı olan kişilerin bu süreçte yeni bir iş bulması, topluma adaptasyonu acısından çok zor bir süreç geçirecekleri aşikardır. Normal bir süreçte dahi iş bulma ve topluma adaptasyon zorluğu yaşayan adli sicili kaydı bulunan vatandaşların bu süreçte yeni bir iş bulma konusunda çok zorlanacağı ve bunun da beraberinde başka sıkıntılar getirmemesi adına toplumsal barış olarak vatandaşa temiz bir sayfa açmanın toplum yararına bir gelişme olması adına ,gerekli düzenleme yapılmalı’ ’dedi.

Sicil, Adli sicil ve Arşiv Kaydı affı düzenlemesi şart

Sicil, Adli sicil ve Arşiv Kaydı affı düzenlemenin şart olduğuna dikkat çeken Demir, “Kişilerin banka sicilinin bozuk, adli sicil kaydı ve arşiv kaydının bulunması yaşamlarında ne gibi sıkıntılara yol açtığı düşünülürse banka sicil, adli sicil kaydı ve arşiv kaydının silinmesi (Memnu Hakların İadesi) kararı çok önem arz ediyor. Cezaevinde cezasını tamamlayarak çıkan kişilerin adli sicil kaydının 5 yıl, memnu haklarının alınması ile 15 yıl, memnu haklarının alınmaması durumunda 30 yıl sonra silindiğini bu durumun adli sicili bulunan kişilerin topluma adaptasyonunu olumsuz yönde etkilediğini ve her konuda kısıtlı hissettirdiği aşikardır. Sicil, Adli sicil ve Arşiv Kaydı affı ve yasaklanmış hakların verilmesi kanununda yapılacak düzenlemenin, toplum yararına olması bakımından, milyonlarca insanın önündeki en büyük engelin kalkması toplum yararına önemli bir gelişme olacaktır” şeklinde konuştu.

Galeri