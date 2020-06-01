Davranış Bozuklukları

Davranış bozuklukları tüm bireylere küçük yaşlardan itibaren öğretilen ve toplum tarafından genel kabul gören normlara aykırılık halidir. Davranış kalıpları toplumun örf, adet, gelenek, görenek, kültürel yaşam normlarının bir karışımıdır ve çocuklara erken dönemlerden itibaren öğretilir. Böylece bireyler sosyal etkileşimler aracılığıyla kendi tutumlarının diğer bireyleri nasıl etkilediği yönünde bilgi ve kanaat sahibi olurlar. Başka bireylerin duygu durumları ve ihtiyaçlarına göre davranışlarını düzenleyemeyen bireyler, ileriki dönemlerde daha önemli sorunlarla karşı karşıya kalabilirler.

Davranış bozukluğu her çocukta farklı şekillerde tezahür edebilir. Bazı çocuklar öfke ve saldırganlık gösterirken, bazıları kırıcı sözler ve davranışlarla bu tür bir ruh halinde olduklarını dışa vururlar. Çocukluk dönemlerinde görülen davranış bozuklukları, karşıt olma-karşı gelme ve davranım bozukluğu olarak iki başlıkta incelenmektedir. Ebeveynler bu tür davranışları gözlemlediğinde mutlaka profesyonel destek almalı, konusunda uzman psikiyatri kliniklerinden danışmanlık hizmeti talep etmelidir.

Karşıt Olma- Karşı Gelme

Davranış bozuklukları çocuk ve ergen yaştaki bireylerde genellikle karşıt olma-karşı gelme şeklinde gözlemlenmektedir. Bu tür davranış bozuklukları genellikle aile içi veya yakın sosyal çevre içerisinde inatçılık, ebeveyne karşı koyma, kurallara uymayı reddetme şeklinde kendini gösterir. Bunların yanı sıra, karşıt olma- karşı gelme olarak adlandırılan davranış bozuklukları,

Ebeveynlerle sık sık tartışmaya girmek,

Sürekli huysuzlanma

Büyüklerin isteklerini veya kuralları reddetme

Başkalarını kızdıran şeyleri bilerek isteyerek yapmak,

Çabuk kızma ve darılma

Kindar ve intikamcı davranışlar sergilemek,

Yaramazlıkları kendisi yapmasına rağmen başkalarını suçlamak, şeklinde kendisini gösterir.

Davranım Bozuklukları

Davranım bozuklukları çocuklar ve gençlerde görülen ve çoğunlukla olumsuz sonuçlar doğuran davranış kalıplarını benimsenmesi olarak tezahür eder. Genellikle başkalarının haklarına saygı göstermemek, toplumsal kuralları hiçe saymak, insan veya hayvanlara zarar vermek gibi şeklinde sıklıkla tekrarlanan hareketlerdir. Davranım bozukluğu tanısı konulabilmesi için bu tür davranışların uzun süredir devam ediyor olması ve başkalarının haklarını ihlal noktasında sorun yaratacak hale gelmiş olması gerekir. Ayrıca psikoterapi seanslarında sorunun bireyde son 6 aydır var olduğunun teyidi ve davranım bozukluğu kriterlerinden en az üçünün veya daha fazlasının bulunduğunun tespit edilmesi gerekir.

Davranım Bozukluğu Kriterleri

İnsan ve Hayvanlara Karşı Gösterilen Saldırgan Tutumlar

Sürekli kavga başlatmaya meyilli olmak

Diğer bireylere gözdağı vermek, kabadayılık yapmak, tehdit, tacizde bulunmak

Hayvanlara acı verecek fiziksel saldırılarda bulunmak,

İnsanlara acı verecek fiziksel saldırılarda bulunmak,

Başkalarının gözü önünde gasp, hırsızlık, silahlı soygun gibi davranışlar sergilemek,

Cinsel taciz, zorlama

Eşyaya Zarar Verme

Başkasının malına bilerek zarar vermek,

Maddi zarar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkarmak

Kuralları İhlal Etmek

Aile içi düzeni bozmak, geceleri dışarda geçirmek,

Evden kaçmayı alışkanlık haline getirmek

Okuldan kaçmayı alışkanlık haline getirmek

Dolandırıcılık veya Hırsızlık

Bir başkasının ev veya aracına izinsiz ve zorla girmek,

Çalmayı alışkanlık haline getirmek,

Çıkar sağlamak amacıyla yalan söylemek, yüklenen sorumluluklardan kaçınmak davranım bozukluğu kriterleri arasında yer almaktadır.

Davranış Bozukluklarının Tedavisi

Davranış bozuklukları, psikoterapi veya ilaç tedavisi uygulaması gerektiren vakalardır. Çocuk, ergen ve genç bireylerde görülebilen ve tedavi edilmediği takdirde önemli sorunlara temel teşkil edebilen bu tür durumlarda aileye uzman psikolog hekimler tarafından yürütülen terapiler tavsiye edilmektedir.

En seçkin Ankara psikiyatri klinikleri arasında bulunan Madalyon psikiyatri kliniği, uyguladığı yöntemlerle bu tür sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulmasına olanak sağlamaktadır. Uzman psikolog hekimler tarafından sürdürülen tedavi sürecinde bireyin davranışları gözlemlenerek olumlu davranışlar pekiştirilmekte ve kabul görmeyen davranışlarla ilgili net sınırlar oluşturulmaktadır. Siz de çocuğunuzda bu tür davranışları gözlemliyorsanız kliniğimizden randevu alarak tedavi sürecini başlatabilir, https://madalyonklinik.com/bolumlerimiz/cocuk-ergen-ve-aile-bolumu/davranis-bozukluklari linkini tıklayarak davranış bozuklukları ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.