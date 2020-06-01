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Beton mikserinin yüksek gerilim hattına değmesi hasara yol açtı


Seyir halinde olan beton mikseri, sokak üzerindeki yüksek gerilim hattına değdi. Hatta oluşan hasar nedeniyle çevredeki 3 evin prizlerinde patlama meydana geldi, elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Evi hasar alan mahalle sakini bir kadın, “televizyonlar prizler tutuştu” dedi.

Ümraniye Çamlık Mahallesi Keten Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geçen olayda, iddiaya göre bir beton mikseri yolda ilerlediği sırada soka üzerindeki yüksek gerilim hattının kablolarına değdi. Temas nedeniyle gerilim hattında hasar meydana geldi. Sokak çevresindeki 3 evin de elektrik akımlarında hasar oluştuğu gözlendi. Evlerin prizlerinden çıkan kıvılcımların yangına sebep olmaması faciayı önlemiş oldu. Ev sakinleri, evlerinin prizlerinden kıvılcımlar çıkması nedeniyle korktuklarını ve maddi hasara uğradıklarını belirtti. Ayrıca mikserin yüksek gerilim hattına çarpmasıyla yol üzerindeki kanalizasyon hattının zarar gördüğü gözlendi.

Beton mikserinin yüksek gerilim hattına çarpması nedeniyle evinin elektrik hattında hasar oluşan bir mahalle sakini, “Baktım patlama sesi geldi. İçeriden ateş çıktı. Baktım televizyonlar prizler hep tutuştu. Bize çok zarar oldu. Buraya vurdu. Üstündeki kapak da fırlamış” dedi.

📆 12 Haziran 2020 Cuma 14:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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