Yoldan çıkan vinç direği yıkarak devrildi: 1 yaralı

Meydana gelen kazada yoldan çıkan vinç yüksek gerilim direğini de yıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Silivri Küçük Sinekli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilme esnasında yol kenarındaki yüksek gerilim hattına çarpan vinç direğin de yola devrilmesine neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Ekipler elektrik direğini yoldan kaldırmak için hat üzerindeki elektrikleri keserek çalışma başlattı.
Kaza sebebiyle yol her iki yönde araç trafiğine kapandı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor[a]
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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