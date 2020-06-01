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İçişleri Bakanlığının uyarılarına uymadılar!


İçişleri Bakanlığının uyarıları sonrası yasak olmasına rağmen toplanan gruplar, ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyarak yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekti. Motosikletlerle patinaj çekerek terör estiren magandalar o anları sosyal medyada paylaştı.

İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama terörü kamerada – Tıkla İzle

Celp döneminin gelmesiyle birlikte artan asker uğurlama eğlencelerin sonrasında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğini bir kez uyarmış ve bu konuda tedbir alınmasını, yasağa uymayanlara ise işlem yapılmasını istemişti. Uyarıların ardından dün gece İstanbul’da yine istenmeye görüntüler kaydedildi.

Salgını unutup halay çektiler

Küçükçekmece İkitelli’de yasak olmasına rağmen asker uğurlamak için bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekti. Korona virüs salgınını bir an olsun umursamayan gençler adeta ölüme meydan okudu. Eğlence esnasında motosikletli bir maganda ise patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Yaşananları kaydeden gençler o anları sosyal medyada paylaştı.

📆 11 Haziran 2020 Perşembe 17:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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