İzmir’in kalbi, Alsancak’ta Evora İzmir ile atacak

Evora İzmir projesi, Emlak Konut GYO’nun “Hayallerini erteleme Türkiye” sloganıyla başlattığı kampanyanın tüm avantajlarını fazlasıyla sunuyor.

Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sektörünün önde gelen iki güçlü markası Teknik Yapı – Halk GYO kalitesiyle sunulan EVORA İZMİR projesi, yeni bir dönemece girdi. Emlak Konut GYO’nun başlattığı “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasındaki tüm fırsatlar, Evora İzmir projesiyle İzmir’in kalbi Alsancak’ta yer almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor ve Evora İzmir projesindeki satış şartlarının temelini oluşturuyor…

İzmir’in kalbi Alsancak’ta daire almak isteyenler, satış ofisinin kapısından yüzde 10 indirim avantajıyla birlikte satış ofisine girecek,

Sıcak ve konforlu bir yuva hayali kuranların yapacağı tek şey, istedikleri daireyi seçtikten sonra sadece yüzde 5 peşinat ödemek olacak,

İzmir’in tam kalbinde, Kordon’un yanı başında sahip olacakları dairenin taksit ödemeleri üçüncü yıldan itibaren başlayacak,

Taksit ödemeleri ise 180 aya varan vadeye ve cazip vade oranlarıyla sunulacak,Peşinatın yüzde 15’lik kısmı ise 24.’üncü ayda ara ödeme olarak yapılacak.

‘Yeni normale uygun bir proje’

Tasarımı ve cazip kampanyasıyla birlikte ön plana çıkan Evora İzmir projesi, ticari ve sosyal amaçlara cevap verebilen bir proje olarak dikkat çekiyor.

İzmirliler’in Alsancak’a gelmesi için iki önemli sebep olduğunu söyleyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “Evora İzmir, Alsancak’ı doya doya yaşamayı vadediyor. Bununla birlikte çok önemli bir kampanyaya ev sahipliği yaparak, hem yaşam hem da yatırım fırsatı sunuyor” dedi. Türkiye’nin tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Umut Durbakayım, “Pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konsepti Evora İzmir’de de kendini gösterecek. Proje kapsamındaki büyük daire sayısı, projenin % 40 civarında olacak. Çok amaçlı bir proje olarak tasarlanan projede huzurlu yaşam alanları, yoğun iş temposunun yaşanacağı alanlardan ayrıştırıldı. Bu kapsamda giriş çıkışları tamamen bağımsız olarak tasarlanan ve 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan bloklar, projedeki otel, kültür ve sanat yerleşkesinin hemen yanı başında yer alacak” açıklamasıyla Evora İzmir’in yeni normale uygun bir proje olduğunun altını çizdi.

‘Hizmetimiz kesintisiz devam edecek’

Tüm dünya olarak önemli bir sınav verdiğimiz bir dönem geride bırakılırken, ülkemiz ekonomi yönetiminin zamanında aldığı tedbirlerle, normalleşme sürecinde emin adımlarla ilerlendiğini ifade eden Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin, şunları ifade etti.

“Teknik Yapı-Halk GYO Adi Ortaklığı ile Alsancak’ta hayata geçecek Evora İzmir projemiz ile de “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasının parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir’e daha fazla değer katacağına inandığımız projemizi halkımızın beğenisine sunarken, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Yeni bir yaşam merkezi

Evora İzmir; şehrin kalbindeki konumuyla ayrıcalıklı kültür sanat merkezi ile açık alışveriş alanları, iş merkezleri ve hemen yanı başındaki lüks oteliyle Alsancak’ın yeni yaşam merkezi olacak. Lokasyon olarak Alsancak Limanı arkasında, Alsancak İstasyonu, Yeni Alsancak Stat’ı, İzban ve tramvay hattının hemen yanı başında, denize 600 metre mesafede, çevreyolu bağlantı arterlerinin hemen yanı başında yer alan proje, bir yere giderken içinden geçilen değil, her türlü etkinliğe ulaşılan ve içinde yaşamak istenilen bir yer olacak.

PROJE BİLGİLERİ:

Aile, kazanç ve mutluluk gibi kavramların odağına alan Evora İzmir projesi, yaklaşık 47 bin metrekare alan üzerinde 210 bin metrekarelik inşaat alanına sahip karma bir konsepttenmeydana geliyor.

Proje 121 odalı otel, 500 kişilik tiyatro ve performans salonu, 485 kişilik çok amaçlı konferans salonu, sanat galerisi, 1.407 adet kapalı otopark, cami ve ticari üniteleri de kapsayan toplam 1063 adet bağımsız bölümden oluşuyor.

Projenin en büyük özelliklerinden biri de toplamda 18.800 m² büyüklüğünde yeşil alanlarının 3 ayrı noktadan proje ile iç içe yer alıyor olması. Sosyal donatı alanlarına ek olarak ayrıca çocukların rahatlıkla oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği, yürüyüş parkurları, dinlenme platformları, açık havuz, sosyal tesisler yer alıyor.

Projedeki daire tipleri 510 adet 1+1,174 adet 2+1, 250 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 14 adet 5+1 konut ve home ofisten meydana geliyor.

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