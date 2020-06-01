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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Büyükşehir, Caddebostan, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Politika, Toplum » Bağdat Caddesi’ne Yapılan Ucube Reklam Panosu Gelen Tepkiler Üzerine Kaldırıldı
Bağdat Caddesi’ne Yapılan Ucube Reklam Panosu Gelen Tepkiler Üzerine Kaldırıldı


Kadıköy’ün Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından dikilen devasa ve çirkin reklam panosuna AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Aydoğan AHIAKIN ve Kadıköylülerin tepki göstermesi üzerine hemen kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cuma akşamı yasağına saatler kala Bağdat Caddesi’nin en hareketli noktası olan Şaşkınbakkal’a Büyükşehir ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle devasa bir reklam panosu yerleştirildi. Fırsattan istifade vatandaşların yasak sebebi ile çok fazla fark edemediği reklam panosu görenlerin de tepkisine sebep oldu.  

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanının haklı eleştirisi sonuç verdi.

Ahıakın: “Şaşkınbakkal’daki ÇİRKİN ve DEVASA Reklam panosu kent estetiğinden uzak ve rahatsız edici. İBB ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Bağdat Caddesine diktikleri panoyla bu çirkinliğe ne kadar ortak olacaklarını merak ediyoruz!.” şeklinde İBB ve Kadıköy Belediyesini eleştirmişti.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Aydoğan Ahıakın’ın tepki göstererek sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirilerden sonra Bağdat Caddesi esnafı, sakinleri ve vatandaşlardan da yoğun tepkiler geldi.

8 Haziran akşamı aceleyle monte edilen devasa reklam panosu İBB tarafından 9 Haziran’da sabaha karşı sessizce söküldü ve kaldırıldı.

Bunun üzerine Av. Aydoğan Ahıakın “Haklı tepkimiz sonuç verdi! Bağdat Caddesi’ndeki Ucube Reklam panosu kaldırıldı. İBB ve Kadıköy Belediyesi tarafından sokağa çıkma yasağına saatler kala danışıklı dikilen DEVASA Reklam panosuyla ilgili haklı tepki ve eleştirilerimize Kadıköylülerden güçlü destek gelmişti. Kadıköylülerin menfaatlerini korumaya devam ediyoruz” dedi.

Galeri
📆 10 Haziran 2020 Çarşamba 15:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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