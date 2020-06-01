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Ahmet Şimşek Koleji
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Tuvalet sırasında kavga çıktı: 3 gözaltı


Sahilde tuvalet sırasında çıkan kavgada 2 kişiyi tekme tokat döverek darp eden 3 kişi, polis ekipleri tarafından park içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Bakırköy sahilde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde akşam saatlerinde bulunan bazı vatandaşlar arasında tuvalet sırasında kavga çıktı. Sahilde bulunan tuvaletlerde başlayan kavga taraflardan birisinin kaçmasıyla yolun öbür tarafına taşındı. Kaçan bir şahsı kovalayan üç kişi, yolda araçların arasından tehlikeli bir şekilde geçtikten sonra bir genci yakaladı. Üç kişi yakaladıkları genç çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla dövmeye başladı. O esnada yolda maddi hasarlı bir kaza için tutanak tutan trafik polisleri kavgaya müdahale etti.

Darp edilen kişilerin şikayeti üzerine harekete geçen Bakırköy ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Yıldırım B., Mehmet Can B., Gürsel B. isimli şahısları aynı günün akşamında park içerisinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

📆 09 Haziran 2020 Salı 14:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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