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Ahmet Şimşek Koleji
Hafta sonunda Caddebostan Sahili doldu taştı


Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar Caddebostan Sahili’ne akın etti. Caddebostan Sahili havadan görüntülendi.


Türkiye genelinde, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sahillerde yürüyüş ve spor yapmak kısıtlaması 1 Haziran’dan itibaren kaldırıldı. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Güneşli havanın akşam serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Caddebostan Sahili’ne akın etti.
Cadde Bostana gelenler sahilde yürürken, bazıları ise spor yaptı. Bazıları köpeklerini gezdirirken bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet etti. Öte yandan sahil boyu drone ile havadan görüntülendi.

📆 07 Haziran 2020 Pazar 22:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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