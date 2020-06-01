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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Büyükşehir, Genel, Manşet, Sağlık, Sivil Toplum, Toplum » Bakan Koca ‘Çok fazla ve hızlı normalleşmeyelim’ uyarısında bulundu
Bakan Koca ‘Çok fazla ve hızlı normalleşmeyelim’ uyarısında bulundu


– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir grup gencin Kadıköy Moda sahilinde kutlamalarda bulunmasına Sosyal medya hesabından kutlama anına ait videoyu paylaşarak açıklamada bulundu.


Sağlık Bakanı Koca twitter’dan yaptığı açıklamada “Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.” Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM.” ifadelerini kullandı.

📆 07 Haziran 2020 Pazar 15:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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