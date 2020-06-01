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Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı! İyileşen hasta sayısı artıyor, vefat sayısı düşüyor


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı. Bugün 57 bin 829 test yapılırken, 930 yeni vaka tanısı konuldu, bin 622 kişi ise iyileşti. Bakan Koca, ”İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır” dedi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 648’e yükseldiğini belirtti.

Bugün toplam 57 bin 829 test yapılırken, 930 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 168 bin 340 oldu. Bugünkü bin 622 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 133 bin 400’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 269, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 592 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, “İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

📆 05 Haziran 2020 Cuma 20:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Trabzonspor[a] 26 15 8 3 59 28 +31 53
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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