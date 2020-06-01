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Ahmet Şimşek Koleji
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Ataşehir’de sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptılar


Ataşehir’de asker eğlencesi yapan onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yol ortasında hep birlikte halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYITLI 430’DAN FAZLA YAYLASIYLA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN EN FAZLA YAYLAYA SAHİP KENTİ OLAN GÜMÜŞHANE’DE BAHARLA BİRLİKTE YAYLALARDA RENK CÜMBÜŞÜ BAŞLADI. (RECEP ERGİN/GÜMÜŞHANE-İHA) Kayıtlı 430’dan fazla yaylasıyla Doğu Karadeniz bölgesinin en fazla yaylaya sahip kenti olan Gümüşhane’de baharla birlikte yaylalarda renk cümbüşü başladı.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesinde asker eğlencesi düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanlar, araçlarını yol ortasında park edip hep birlikte halaylar çekti. Şahıslar bu sorumsuz davranışları ile hem salgına karşı alınan önlemleri hiçe saydılar hem de yolu kapatarak araçların seyrini engellemiş oldular.

Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak hep birlikte halay çektiği asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde onlarca kişi hep birlikte halay çekiyor.

📆 05 Haziran 2020 Cuma 11:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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