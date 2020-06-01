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Kadıköy’de park halindeki spor otomobil alev alev yandı


Kadıköy’de park halinde olan bir spor otomobil nedeni belli olmayan bir şekilde alev alev yandı.

Kadıköy’de park halinde olan bir spor otomobil nedeni belli olmayan bir şekilde alev alev yandı. Otomobili söndürmek için mahalleli seferber oldu. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, Kalamış Fenerbahçe’de meydana geldi. Plakası belirlemeyen park halindeki spor otomobil henüz belirlenemeyen neden dolayı alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören mahalleli paniğe kapılarak yanan aracı söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sonucu yanan otomobili söndürdü. Spor otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri otomobil yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

📆 04 Haziran 2020 Perşembe 20:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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