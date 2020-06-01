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Ahmet Şimşek Koleji
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Doğal Sütlü Sabun Üretiminde LaDiva Markası


Cildinizin güzelliği kullandığınız üründe saklıdır. Ürünlerin içeriğindeki vitaminler ve diğer bileşenler sayesinde cildinizi daha taze ve canlı tutmanız mümkün. 2005 yılında itibaren cilt sağlığına uygun ürünler üretiliyor. Üretim tesislerinde ortaya çıakrılan her ürün, hijyenik koşullarda, uzman ekip ve kaliteli malzemelerden üretiliyor. Firmanın belgeleri arasında; ISO 140001:2004, ISO 22716:2007, ISO 9001:2008 bulunmaktadır. Tüm standartlara uygun olarak üretilmiş olup, Uluslararası Serbest Dolaşım Sertifikaları arasında yer almaktadır. LaDiva 2009 yılında doğal sabun ürün markası olarak piyasaya sürülmüştür.

Doğal Ürünler

Doğal ürünler; eczane, market, aktar ve kozmetik mağazalarında satışa sunulmuştur. Kullanıcılardan gelen memnuniyet ile geliştirilen ürünlere, her geçen zaman yeni ürünler çeşitler arasında yer alıyor. Kişisel bakım ürünleri arasında; vücut bakım kremi, masaj sabunu, doğal sabun, spa sabunu, duş jeli ve aromatik şampuanlar bulunmaktadır. Firma resmisitesi ladivasabun.com üzerinden gerçekleştirilen satışlar zamanında teslim ediliyor ve kullanımasunuluyor.

Sipariş, Teslimat ve İade

Ürünlere resmi site üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Ödeme sonrası bankadan alınan onay ile 2 iş günü içerisinde siparişler kargo ile teslim ediliyor. Özel üretim ürünlerimizde ise teslimat süresi hakkında bilgi alabilirsiniz. Stokta olmayan toptan ürünler için 4-30 günlük bekleme süresi sunulmaktadır. Tüm ürünlerimiz tamamen doğal olduğu için, alerjiniz yok ise cildinize zararı vermez.

📆 03 Haziran 2020 Çarşamba 23:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor[a] 26 15 8 3 59 28 +31 53
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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