Ataşehir’de freni tutmayan otomobil apartmanın bahçesine daldı: 1 yaralı

Ataşehir’de içerisinde baba ve oğlun bulunduğu otomobil, freninin tutmaması nedeniyle duramayarak bir apartmanın bahçesine girdi. Otomobildeki bir kişi yaralanırken, aracın çarpmasıyla devrilen bahçe kapısı park halindeki başka bir aracın üzerine devrilerek hasar verdi.



Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İçerisinde baba ve oğlunun bulunduğu otomobil, iddiaya göre freninin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkarak önce bir otomobile çarptı ardından bir apartmanın bahçesine girdi. Otomobil bahçe kapısına çarparak durabilirken otomobilde bulunan baba ise yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bahçe kapısı , park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.



Kazaya tanık olan bir görgü tanığı, “Üstten geliyordu. İlk direğe çarptı, en son buradaki arabaya çarpıp durdu. Freni patlamış” dedi.