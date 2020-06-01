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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Pırlanta Kullanmanın Dayanılmaz Güzelliği
Pırlanta Kullanmanın Dayanılmaz Güzelliği


Hangi kadın pırlanta bir obje kullanmak istemez ki? Çünkü pırlanta taş özellikleri itibarı ile son derece benzersizdir. Bunun yanında son derece sağlam bir prestij ve güç göstergesi olarak da tanımlamak mümkündür.

Günümüz ölçeğinde bakıldığında pırlantadan yapılan pek çok ürün var. Yüzükler, kolyeler, bileklikler, küpeler ve elbette gerdanlıklar bu alanda söylenebilecek en temel ürünlerdir. 

Pırlanta Modelleri ve Fiyatları 

Üstte belirtilen tüm bu pırlanta içinde insanların karşısına çok farklı seçenekler çıkıyor. Son yıllarda baget pırlantadan yapılan yüzükler çok revaçta. Bunun yanında yine yüzük olarak tam turlar da birçok kadının favori olan ürünü arasında yer alıyor. Kimi zaman bu ürünler tek olarak satılırken kimi zaman set olarak da satılabiliyor.

Son olarak  pırlanta gibi çok özel bir taştan yapılan ürünlerin fiyatından da bahsetmek gerekir ise rakamların çok ucuz olmadığını ama karar değeri düştükçe rakamların da düştüğünü ifade etmek gerekiyor. Siz de eğer böylesi bir ürün almak isterseniz en uygun fiyata çok farklı seçenek olan  https://www.pirlantamerkezi.com/ sitesine bakmanız yeterli olacaktır.

📆 02 Haziran 2020 Salı 00:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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