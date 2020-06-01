Gillette Mach3 İle Güne Mükemmel Başlayın

Yaşadığımız hayatta kadın ve erkek her cinsiyetin farklı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Kadınlar gerek iş hayatında gerek ev içerisinde bakımlarına özen gösterirler. Erkekler ise dış görünüşlerinin güzel olması açısından günlük tıraşlarını olmaya dikkat etmektedirler. Gillette Mach3 tıraş bıçakları kullananların pürüzsüz ve kolay bir şekilde bakımlarını gerçekleştirmeleri mümkündür. Eskiden kullanılan tek bıçaklı klasik jiletler neredeyse erkeklerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Kesikler, kanamalar ve kızarıklıklar yüzünden sıkıntı çekiyorlardı. Günümüzde İkili, üçlü, dörtlü ve beşli çeşitleri olan jiletler tıraşı daha kolay ve zevkli hale getirmiştir. Üzerlerinde bulunan kaygan bantlar sayesinde ciltte meydana gelebilecek olan kızarıklıkların önüne geçerek güne mükemmel başlangıç yapmanızı sağlayacaktır.

Tüm Dünyanın Tek Seçimi Gillette Mach3

Ameliyatlarda kullanılan neşterlerden bile daha keskin olan bıçakları sayesinde yüksek performans gösteren Gillette Mach3 tüm dünyada bir numara olmaya devam ediyor. Yaylı kanallara yerleştirilen bu bıçaklar farklı basınçlara ve her cilt tipine göre hareket ederek en iyi tıraşı gerçekleştirmektedir. Üzerinde bulundurduğu üç keskin bıçak süspansiyonel olarak hareket ederek tüm kıvrımlarda rahatça hareket eder. Böylelikle sinekkaydı diye tabir edilen yüksek performanslı bir tıraş gerçekleştirmiş olur. https://www.cosmetica.com.tr/gillette/ sitesini ziyaret ettiğinizde karşılaşacağınız bu ürünleri inceleyerek satın alabilir, bakımda en üst seviyelere ulaşabilirsiniz.