MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Adalar, Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Adalar’a vapur seferleri tekrar başladı
Adalar’a vapur seferleri tekrar başladı


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulan Adalar vapur seferleri, normalleşme adımlarıyla beraber tekrar başladı.


Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Adalar’a yapılan vapur seferler geçici süreliğine durdurulmuştu. Sefer kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bugün Adalar seferleri tekrar başladı. Biletlerini alan vatandaşlar, maskelerini takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak Adalar vapurlarında yolculuk yapabiliyor.

Kınalıada Muhtarı Erdal Aydın, “Kısıtlama kararları alınmasaydı hastalıkla kötü günler geçirebilirdik. Ama karar alındıktan sonra rahat bir ortamda rahat bir süreç geçirdik. 1 Haziran itibarıyla Adalarımıza giriş-çıkışlar yapılmaya başlandı. Çok büyük yoğunluk yok. Vatandaşlar gelmeye başladı” dedi.

📆 01 Haziran 2020 Pazartesi 22:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR