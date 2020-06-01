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Ahmet Şimşek Koleji
Beştaş


Bayanların en zarif parçaları beştaş modelleri oldukça popülerdir. Zarif ve şık görünümü aynı anda yansıtan bu modelleri tercih edebilirsiniz. Farklı taş modelleri ile cazip ve özel bir görünümü yansıtmaktadır. Kendinize yakışacak yüzük modelleri ile özel hissedecekseniz. Taş tasarımları ile oldukça güzel görünüme sahip olabilirsiniz. Bayanların tercihi olan taşlı yüzükler oldukça geniş modellere yer vermektedir.

Evlilik hayali kuran bayanların her zaman ilgisini çeken bu ürünler asla kararma yapmaz. Eskimeden uzun yıllar boyunca parmağınızda bu parçaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özel günlerin en uygun hediyeleri arkasında beştaşlar yer almaktadır. Anneler günü, evlilik yıldönümü ve daha birçok özel günde bu takıları tercih edebilirsiniz. Hediye olarak da oldukça heyecan verici parçalardır.

Trend Beştaş Modelleri

Her bayanın hayali beştaş yüzükler son zamanlarda rağbet görmeye devam ediyor. Yüzük Modelleri arasında baget yüzükler oldukça popüler sırada yer alıyor. Zarif ellerinize uygun bu modeller muhteşem taş tasarımları ile ışıltıyı üzerinizde taşıyor. Sizlerde https://www.lizaypırlanga.com/pirlanga-baget-yüzük web sitesi üzerinden en özel yüzükler sahip olabilirsiniz.

📆 01 Haziran 2020 Pazartesi 22:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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