Çalışmayanlar Kredi Çekebilir Mi Nasıl Olur?

Bankaların kredi kullandırma konusundaki en büyük şartlarından birisi, belirli bir gelir durumunun olmasıdır. Düzenli bir geliri bulunmayan kişiler her zaman için geri ödeme konusunda bir risk olarak görüldüğü için, kredi başvurularında genel olarak olumlu bir cevap alamazlar.

Bu aşamada elbette çalışmayan kişilerin kredi kullanma konusunda bir adım geride olduğunu söylemek gerekir. Ancak belirli şartları yerine getirdikten sonra çalışmayan kişilerin de bankalardan kredi kullanabildiği görülmektedir.

Bankaya Teminat Sağlayın

Bir kişinin çalışmıyor olması, kredinin geri ödemesini riske atacaktır. Bu da bankanın sizlere olumlu cevap vermesini engelleyecektir. Bu noktada borcun geri ödenebileceğine dair bankaya bazı teminatlar sunmanız gerekecektir. Şayet bankaya sunduğunuz teminat kabul görebilecek seviyede ise, kredi kullanma konusunda herhangi bir engeliniz kalmayacaktır.

Bahsettiğimiz bu teminat sağlama işini genel olarak herhangi bir malı bankaya ipotek göstererek yapabilirsiniz. Banka ipotekli başvurularda borç ödenmese bile kredinin geri ödemesini ipotek gösterilen maldan temin eder. Yani bankanın alacaklarını tahsil edememe riski ortadan kalkmış olur.

Bu bakımdan çalışmayan kişiler için en uygun başvuru ipotekli kredi başvurusu yapmaktır. İpotekli kredi başvurularını genel olarak her türlü kredi türünde yapabilirsiniz. Ancak genel olarak ihtiyaç kredileri için geçerli olmaktadır. Zira konut kredileri gibi yüksek tutarlı kredilerde, her taşınmaz mal ipotek olarak kabul görmeyebilir.

Kefilli Başvuru

Çalışmayan kişiler kredi başvuru aşamasında bir kefil aracılığı ile de rahatlıkla kredi çekebilir. Bu durum bankaya önemli bir teminat sağlamak anlamına gelecektir. Banka borcun ödenmesinde yaşanacak aksaklıklarda, krediyi yine bu kefilden temin edebilecektir. Ancak bankaya kefil olarak gösterdiğiniz kişinin mutlaka düzenli bir gelirinin bulunması gerekir. Aynı zamanda bankalar kefil gösterilen kişilerin kredi notunun her zaman istenilen seviyelerde olmasını isteyeceklerdir. Yazı kaynağı; https://kredi-bilgi.com/