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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Gezi-Alışveriş » Çalışmayanlar Kredi Çekebilir Mi Nasıl Olur?
Çalışmayanlar Kredi Çekebilir Mi Nasıl Olur?


Bankaların kredi kullandırma konusundaki en büyük şartlarından birisi, belirli bir gelir durumunun olmasıdır. Düzenli bir geliri bulunmayan kişiler her zaman için geri ödeme konusunda bir risk olarak görüldüğü için, kredi başvurularında genel olarak olumlu bir cevap alamazlar.

Bu aşamada elbette çalışmayan kişilerin kredi kullanma konusunda bir adım geride olduğunu söylemek gerekir. Ancak belirli şartları yerine getirdikten sonra çalışmayan kişilerin de bankalardan kredi kullanabildiği görülmektedir.

Bankaya Teminat Sağlayın

Bir kişinin çalışmıyor olması, kredinin geri ödemesini riske atacaktır. Bu da bankanın sizlere olumlu cevap vermesini engelleyecektir. Bu noktada borcun geri ödenebileceğine dair bankaya bazı teminatlar sunmanız gerekecektir. Şayet bankaya sunduğunuz teminat kabul görebilecek seviyede ise, kredi kullanma konusunda herhangi bir engeliniz kalmayacaktır.

Bahsettiğimiz bu teminat sağlama işini genel olarak herhangi bir malı bankaya ipotek göstererek yapabilirsiniz. Banka ipotekli başvurularda borç ödenmese bile kredinin geri ödemesini ipotek gösterilen maldan temin eder. Yani bankanın alacaklarını tahsil edememe riski ortadan kalkmış olur.

Bu bakımdan çalışmayan kişiler için en uygun başvuru ipotekli kredi başvurusu yapmaktır. İpotekli kredi başvurularını genel olarak her türlü kredi türünde yapabilirsiniz. Ancak genel olarak ihtiyaç kredileri için geçerli olmaktadır. Zira konut kredileri gibi yüksek tutarlı kredilerde, her taşınmaz mal ipotek olarak kabul görmeyebilir.

Kefilli Başvuru

Çalışmayan kişiler kredi başvuru aşamasında bir kefil aracılığı ile de rahatlıkla kredi çekebilir. Bu durum bankaya önemli bir teminat sağlamak anlamına gelecektir. Banka borcun ödenmesinde yaşanacak aksaklıklarda, krediyi yine bu kefilden temin edebilecektir. Ancak bankaya kefil olarak gösterdiğiniz kişinin mutlaka düzenli bir gelirinin bulunması gerekir. Aynı zamanda bankalar kefil gösterilen kişilerin kredi notunun her zaman istenilen seviyelerde olmasını isteyeceklerdir. Yazı kaynağı; https://kredi-bilgi.com/

📆 01 Haziran 2020 Pazartesi 21:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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