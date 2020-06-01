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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İNDER: Bu tarihi fırsatı bir daha bulamayabiliriz
İNDER: Bu tarihi fırsatı bir daha bulamayabiliriz


İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 1 Haziran itibarıyla Türkiye’de yeni normalleşme başladı. Kamu bankaları ise bu süreçte konut kredisi desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulmasının tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Durbakayım, “Devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde böyle bir can suyu, tüm sektörleri tetikleyecektir. Söz konusu konut kredi faizi, taksitleri ve veda bugüne kadar sunulan en iyi avantajları bir arada barındırıyor. Özellikle inşaat maliyeti daha uygun olan projeler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. İnşaat sektöründeki faaliyetlerin devamı için gerekli olan finansmanın doğru adrese yönlendirilmesini sağlayacak 1. El konutlarındaki ekstra faiz avantajının olması da artı bir değer olarak görüyoruz. İnşaatların yoğun olduğu şehirlere göre verilecek kredi miktarının ayarlanması, bankaların açıkladığı kredi paketi her yönüyle düşünüldüğünü gösteriyor. KDV ve harç gibi dolaylı teşvikler de bu tarihi fırsatı taçlandırabilir.

Ancak Türkiye ekonomisinin tekrar eski gücüne kavuşması ve çarkların dönmesi için kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı, aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz. Özel bankalar taşın altına elini soktuğunda ve inşaat firmaları özel katkılar sağlayarak finans sektöründeki faiz oranlarını daha da aşağıya indirebilir. Talebi canlandırmak için fiyat indirim veya taksit ödemelerine daha özel avantajlar sağlanabilir.

Atılan bu adımla birlikte konut satışlarında kaybettiğimiz ilk 5 aylık kaybın telafi edileceğini öngörüyor ve yıl sonunu büyüyen bir Pazar olarak tamamlamayı umuyoruz. Diğer taraftan iç pazardaki hareketlenmenin yurt dışı satışlara da hareket getireceğini söyleyebiliriz.

📆 01 Haziran 2020 Pazartesi 15:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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