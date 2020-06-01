Babalar Gününde Ne Hediye Alınır?

Doğru yolu, iyi bir insan olmayı, ayaklarının üzerinde durmayı öğreten babalarımız hep aklımızda, hep mutlu olmayı hak ederler. Hatırlanmak ister, sarılmaya bahane ararlar.Onlar hayatı tanımamıza yardımcı olan, düştüğümüzde bizi kaldıran, bizim için gece gündüz çalışan, varlıklarıyla bize güven veren gizli kahramanlar. Fedakar, sevgi dolu ve duygusal…Şimdi; eve elinde poşetlerle gelen, belki de almakta zorlandığı şeyleri, sırf sen istedin diye, fazla fazla alan ve bunu bir gülümseme, bir “babacım” lafı karşılığında yapan babalarımıza sevgimizi gösterme zamanı. Babalar Günü; kucağına oturup, yanağına öpücük kondurmak, onunla en güzel anlarını hatırlamak için mükemmel bir fırsat.

Bu Babalar Günü’nde ne hediye alınır, nereden hediye alınır diye düşünüyorsan cevap basit; anılarınız, Sosyopix.com’dan!

Sosyopix; sosyal medyada paylaştığın, telefonunda ve bilgisayarında bulunan fotoğraflarla senin seçeceğin farklı temalarda ürünler hazırlayan, bunları adresine ulaştıran bir servis. Bu sayede o anlamlı fotoğrafları yanında hissediyor ve onlara dokunabiliyorsun. Aynı şekilde babanla da paylaşabiliyorsun. Yapman gereken tek şey fotoğrafları seçmek, adres bilgisini girmek ve siparişini vermek. Seçtiğin ürünler birkaç iş günü içinde istediğin adrese gönderiliyor. Böylece babanın sürprizi hazır oluyor. 🙂

İşte süper kahraman babana alabileceğin birkaç hediye, daha fazlası sosyopix.com’da.

Duvar Takvimi

Babalarımız hala akıllı telefonlarıyla pek barışık değiller, değil mi? Eğer konu önemli günlerse illa duvarda bir takvim görmek isterler. İlk adımını attığın günü, evlendiğin tarihi, doğum gününü falan asla unutmuyor olabilir ama üstünde senin fotoğrafın olan bir duvar takvimine bakarak plan yapsa da hiç fena olmaz: Pazartesi kızım geliyor, haftaya maç var, dişçi randevusu da varmış, bir dahaki ay tatile çıkıyoruz, çocuklar sevinsin… Duvar takviminin içinde babanın dilediği gibi kullanabileceği yapıştırıcılar ve silinebilir kalem de bulunuyor. Ve bu takvim her ay yeni bir “babası ve asla büyümeyen çocuğu” fotoğrafı içeriyor. Böylece anılarınız babanın duvarında ve kalbinde hep yaşıyor.

Kanvas Tablo

Her babanın çok sevdiği ve rahat ettiği, öyle pek de ahım şahım olmayan bir koltuğu vardır. Gazetesini orada okur, maçını orada izler, çayını orada hüpletir. İşte bu hediye tam da o koltuğun karşısındaki duvara yakışacak türden. Çünkü bu hediye, sen ve babanın mutlu bir anınızın tuval tablo hali. Kanvas tablo babanın yaşadığı alana hem dekoratif hem de yepyeni bir hava katacak. Ama babanın dünyasında bazı şeyler asla değişmeyecek: Rahat ettiği koltuğu, çok ses çıkaran bir çift terliği ve çocuğuna duyduğu kocaman sevgisi.

Mesajlı Kartlar

Babalar Günü kutlaması için yapman gerekenler: Mükellef bir sofra hazırlamak, rahat koltukta babana yer ayırmak. Sevdiklerinle bir arada olmak en güzel hediye değil mi? Mesajlı Kartlar hem fotoğraflarının olduğu harika bir hediye, hem de içine ellerinle hislerini yazabileceğin mükemmel bir mektup. Baban bu hediyeyi ömür boyu saklayacak! İşte sana paha biçilemez güzellikte bir hediye!

Klasik Kartlar

Fotoğraf albümlerini 10×15 cm fotoğraflarla doldurmak isteyen, alışılmıştan vazgeçmeyen evlatların babalarına hediye edebileceği en güzel fotoğraf baskısı boyutu; Klasik Kartlar. Cemal Süreya “Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” demiş ya biz de fotoğraf baskılarının mutluluka bir ilgisi olmalı diyerek arttırıyoruz! 🙂 Bu kartların yanına birkaç aksesuar eklemeyi sakın unutma. 😍

Metal Baskılar

Her bakışında karşısında gülümseyen sen, o ve güzel aileniz. Capcanlı karşısında. Bu baskılara baktıkça o anı yeniden yaşamak tekrar tekrar mutlu olmak garantisi var. Metal Baskılar’dan bir tane masasına bir tane başucuna koyabileceği şekilde Babalar Günü hediyeni hazırla, ona aldığı en güzel ikinci hediyeyi ver. Çünkü birincisi sensin <3 Çerçevesiz metal baskı fotoğrafınız ile baban; o mutlu anın içine girecek, o mutlu izleri takip ederek yeniden motive olacak.

Canımız babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Başımızdan hiç eksik olmayın!