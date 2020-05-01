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Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı


Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Ardından Karadayı’nın cenazesi Çengelköy Mezarlığına defnedildi.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL İSMAİL HAKKI KARADAYI İSTANBUL’DA 88 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ. (İHA/İSTANBUL-İHA)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22’nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Karadayı’nın naaşı Çengelköy Mezarlığına getirildi. Karadayı, burada basına kapalı halde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

📆 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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