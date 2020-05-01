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Karadayı’nın cenazesi askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi


Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Karadayı’nın cenazesi buradan askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22’nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı’nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı, burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi. Karadayı’nın cenazesi buradan askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İsmail Hakkı Karadayı kimdir?

28 Şubat Süreci’nde Genelkurmay Başkanlığı yapan İsmail Hakkı Karadayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanıdır. 30 Ağustos 1998 itibariyle yaş haddinden emekli olan Karadayı, 28 Şubat darbe soruşturmaları kapsamında 3 Ocak 2013’te gözaltına alındı. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı olan eski Genelkurmay Başkanı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

📆 26 Mayıs 2020 Salı 22:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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